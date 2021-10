Roberto Mottura ucciso in casa dai ladri, fermati 3 uomini: aggredirono l’architetto 50enne durante una rapina nel Torinese (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono stati fermati tre uomini per l’omicidio di Roberto Mottura. l’architetto 50enne era stato aggredito durante una rapina, avvenuta lo scorso giugno nella sua abitazione di Piossasco, nel Torinese. Nelle prossime ore si attende la convalida del fermo. Gli indagati sono di origine albanese e sono accusati di essersi introdotti nella casa, dove Mottura viveva insieme alla moglie e al figlio di 12 anni, nella notte del 9 giugno scorso, e di avergli sparato. L’uomo era morto in seguito a una ferita all’addome: aveva tentato di impedire il furto – poi effettivamente non andato a buon fine -, dopo che era scattata l’allarme in casa. “Spero davvero che questa storia sia arrivata ad una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono statitreper l’omicidio diera stato aggreditouna, avvenuta lo scorso giugno nella sua abitazione di Piossasco, nel. Nelle prossime ore si attende la convalida del fermo. Gli indagati sono di origine albanese e sono accusati di essersi introdotti nella, doveviveva insieme alla moglie e al figlio di 12 anni, nella notte del 9 giugno scorso, e di avergli sparato. L’uomo era morto in seguito a una ferita all’addome: aveva tentato di impedire il furto – poi effettivamente non andato a buon fine -, dopo che era scattata l’allarme in. “Spero davvero che questa storia sia arrivata ad una ...

