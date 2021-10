Riciclaggio e sfruttamento del gioco d' azzardo | Diego Costa sotto inchiesta

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo la stampa brasiliana, ex di Atletico Madrid e Chelsea che dal mese scorso è tornato a giocare in Brasile con la maglia dell'Atletico Mineiro, sarebbe indagato perdi ...

Secondo Globoesporte, Diego Costa sarebbe al centro di un'indagine

La Gazzetta dello Sport

I capi d'accusa sui quali sta lavorando la polizia federale di Sergipe, Stato brasiliano dove è nato il calciatore, vanno dal riciclaggio di denaro allo sfruttamento del gioco d'azzardo fino all'...