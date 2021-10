L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano: “Mia condanna inaudita, nemmeno ai mafiosi” (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’epilogo di una vicenda “inaudita”, con una sentenza che forse non sarebbe stata pronunciata neanche per un delitto di mafia. Così L’ex sindaco di Riace ha commentato la sorprendente condanna a 13 anni e due mesi di carcere inflitta ieri dal tribunale di Locri, presieduto dal giudice Fulvio Accurso, ben superiore ai 7 anni e 11 mesi chiesti dalla procura. “Ho speso la mia vita per rincorrere ideali, ho lottato contro le mafie, ho fatto il sindaco, mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati, mi sono immaginato di poter contribuire a riscattare l’immagine negativa della mia terra”, ha detto ieri Lucano dopo la condanna per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel comune calabrese, ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’epilogo di una vicenda “”, con una sentenza che forse non sarebbe stata pronunciata neanche per un delitto di mafia. Cosìdiha commentato la sorprendentea 13 anni e due mesi di carcere inflitta ieri dal tribunale di Locri, presieduto dal giudice Fulvio Accurso, ben superiore ai 7 anni e 11 mesi chiesti dalla procura. “Ho speso la mia vita per rincorrere ideali, ho lottato contro le mafie, ho fatto il, mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati, mi sono immaginato di poter contribuire a riscattare l’immagine negativa della mia terra”, ha detto ieridopo laper presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel comune calabrese, ...

