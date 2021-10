Cagliari-Venezia stasera in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Cagliari-Venezia, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questo anticipo di campionato all’Unipol Domus con le due squadre a caccia di punti salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida da non perdere. Mazzarri contro Zanetti, chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della settima giornata di. Grande attesa per questo anticipo di campionato all’Unipol Domus con le due squadre a caccia di punti salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida da non perdere. Mazzarri contro Zanetti, chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. SportFace.

Advertising

CagliariNews24 : #Cagliari, oggi il match contro il #Venezia: terzultima contro penultima - periodicodaily : Cagliari-Venezia: formazioni e dove vederla #1ottobre #seriea @Angelic00771245 - Fantacalcio : Cagliari-Venezia: le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - Tony21019226 : @Betboy254 @pris_wangeci @aaliyah_khxn_ Cagliari vs Venezia ni Under 2.5 bro - notiziasportiva : La settima giornata di #SerieATIM si aprirà con la sfida tra i sardi e i lagunari. -