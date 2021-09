Smart working e lavoratori fragili | la proroga slitta al 31 12 | una bella vittoria

(Di giovedì 30 settembre 2021) Dellaottenuta per ici aggiorna Francesco Provinciali, già dirigente ispettivo del Miur e giudice minorile, il 23 settembre anche seguito di alcuni articoli scritti e pubblicati su Il Valore Italiano e sul nostro portale, Pensionipertutti, Il Senato ha approvato in via definitiva l’ennesimo provvedimento legislativo (conversione del DL 111 del 6.8.2021, il cd. ‘Decreto Green pass’) che, ci dice, ancora una volta “mette una pezza “ alla lunga vicenda dei, troppo spesso ignorati dalla politica e dalla stampa. Finalmente loper ivede prolungare la data di scadenza da fine ottobre al 31 dicembre 2021 coincidendo così con la data indicata come fine stato ...

Advertising

DadoneFabiana : Chi crede che l’aumento del #traffico ripristini i consumi e abbia quindi un effetto benefico per il nostro PIL dov… - DadoneFabiana : Dobbiamo implementare un nuovo modo di pensare il lavoro e la sua organizzazione permettendo un equilibrio sano tra… - DadoneFabiana : Chi guarda al lavoro agile come ad un problema ha già perso la sfida che invece l’Unione intende affrontare con cor… - ManuPrece : @AuroraFantin Secondo me bisogna distinguere tra telelavoro (100% a casa) e remote working, che lascia la libertà… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: La P.A. sembra fare un passo indietro: il lavoro agile era posto, dalla legge del 2017 che lo ha introdotto, sullo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Green Pass a lavoro, i nuovi chiarimenti:, controlli a campione Il lavoratore che svolge la propria attività in, non entrando in uffici o in altri luoghi di lavoro non ...Uno dei programmi più interessanti proposti da SDA Bocconi , è sicuramente quello riguardante la gestione del personale in ambito, valutandone le prestazioni e programmandone le ...Lo evidenzia il saggio Remote work, EU labour markets and wage inequality pubblicato il 14 settembre da Petropoulos e Schraepen, ricercatori di Bruegel , think tank belga specializzato in analisi econ ...Per il 62,3% dei lavoratori lo smart working ha vantaggi che superano gli svantaggi. Per il 25,4% vantaggi e svantaggi si equivalgono, mentre solo il 12,3% trova maggiori gli svantaggi. E' quello che ...