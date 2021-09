Salvini sparge veleno su Lucano: ma sulla ex (Bestia) viene travolto dalle critiche: 'Sei finito...' (Di giovedì 30 settembre 2021) Il capo della Lega ha perso la testa, travolto dallo scandalo Morisi che ha smascherato la doppia morale leghista, il Capitan Nutella ha sfogato tutto il suo livore contro l'ex sindaco di Riace ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Il capo della Lega ha perso la testa,dallo scandalo Morisi che ha smascherato la doppia morale leghista, il Capitan Nutella ha sfogato tutto il suo livore contro l'ex sindaco di Riace ...

Advertising

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Capitan Nutella sull'orlo di una crisi di nervi contestato su twitter, un tempo luogo di 'gogna' per i nemici politici ma… - LaMokaespresso : RT @globalistIT: Capitan Nutella sull'orlo di una crisi di nervi contestato su twitter, un tempo luogo di 'gogna' per i nemici politici ma… - SalvatoreMirag7 : Bye bye capitone #sudinrete #svegliasud #MimmoLucano Salvini sparge veleno su Lucano: ma sulla ex (Bestia) viene… - Satryland59 : RT @globalistIT: Capitan Nutella sull'orlo di una crisi di nervi contestato su twitter, un tempo luogo di 'gogna' per i nemici politici ma… - robreg1 : RT @globalistIT: Capitan Nutella sull'orlo di una crisi di nervi contestato su twitter, un tempo luogo di 'gogna' per i nemici politici ma… -