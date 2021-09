Riace | Lucano dopo la sentenza | “Oggi per me finisce tutto Non immaginavo una cosa così | nemmeno ai mafiosi”

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Sono amareggiato,devo pensare?”.aver sentito la lettura dellaemessa dal Tribunale di Locri è questo il commento a caldo di Mimmocondannato al termine del processo “Xenia” a 13 anni e 2 mesi di reclusione. L’ex sindaco diè stato condannato anche a un risarcimento di diverse centinaia di migliaia di euro. “Io non ho nulla, niente completamente. – ha affermato – Ho speso la mia vita a rincorrere ideali, contro le mafie. Mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati e mi sono immaginato un riscatto della mia terra. È stata una esperienza indimenticabile, fantastica madevo prendere prendere atto che per me. Mai aspettavo una formula ampia di assoluzione. Non...

Ultime Notizie dalla rete : Riace Lucano

L'ex ministro Gaetano Manfredi, che a Napoli è il candidato comune di Pd e M5s, ha detto invece che 'le sentenze si rispettano, ma quella di Mimmoè un'esperienza positiva'.'Domenico, ex sindaco diè stato condannato a 13 anni di carcere. Una condanna così ad un sindaco non ha colpito nemmeno i peggiori criminali in Italia. Mimmo non ha rubato un centesimo, non si è ..."NEMMENO AI MAFIOSI..." L'amarezza di Mimmo Lucano dopo la sentenza che lo ha condannato a 13 anni e 2 mesi [VIDEO] ...L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato in primo grado a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo "Xenia", svoltosi al tribunale di Locri, sui presunti illeciti nella gestione ...