Poliziotto fuori servizio aggredito mentre è in fila alla cassa del supermercato: naso rotto con un pugno (Di giovedì 30 settembre 2021) PESARO - Sta in fila alla cassa e uno sconosciuto gli sferra un cazzotto in faccia rompendogli il naso. E' successo nel tardo pomeriggio di martedì, verso l'ora di chiusura, all'interno del ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 settembre 2021) PESARO - Sta ine uno sconosciuto gli sferra un cazzotto in faccia rompendogli il. E' successo nel tardo pomeriggio di martedì, verso l'ora di chiusura, all'interno del ...

