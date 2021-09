Nuovo calo di prezzo per iPhone 11 su Amazon a fine settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta di grande appeal che riguarda l’iPhone 11 da 64GB di memoria interna e di colore rosso. Un dispositivo targato Apple di ormai due anni fa, ma che gode ancora di un comparto tecnico di tutto rispetto e può essere il giusto compromesso per chi vuole avere un top di gamma dell’azienda di Cupertino ad un prezzo più accessibile. Ultimi aggiornamenti sul prezzo per iPhone 11 A distanza di qualche giorno dal nostro ultimo pezzo sul tema, torniamo dunque a parlare di iPhone 11. Come sempre è Amazon a proporre questo tipo di offerte, il sito di e-commerce ci ha abituato a prezzi davvero accattivanti anche per dispositivi a marchio Apple, potendo contare su tutte le garanzie del caso. Questo iPhone 11 rosso da 64GB è disponibile ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta di grande appeal che riguarda l’11 da 64GB di memoria interna e di colore rosso. Un dispositivo targato Apple di ormai due anni fa, ma che gode ancora di un comparto tecnico di tutto rispetto e può essere il giusto compromesso per chi vuole avere un top di gamma dell’azienda di Cupertino ad unpiù accessibile. Ultimi aggiornamenti sulper11 A distanza di qualche giorno dal nostro ultimo pezzo sul tema, torniamo dunque a parlare di11. Come sempre èa proporre questo tipo di offerte, il sito di e-commerce ci ha abituato a prezzi davvero accattivanti anche per dispositivi a marchio Apple, potendo contare su tutte le garanzie del caso. Questo11 rosso da 64GB è disponibile ...

Advertising

giovannigoldon1 : A fine agosto, manca parecchio gas in entrata a passo Gries (nessun contratto con Norvegia), più di quanto ne arriv… - tusciaweb : Risalgono i contagi, ma ricoveri e attualmente positivi sono ancora in calo Viterbo - Covid, ieri di nuovo 14 - salutegreen24 : 'Emergenza cuore' nel mondo. Dopo un calo della mortalità negli ultimi decenni, i numeri delle malattie cardiovasco… - zazagab2 : RT @ge_group: È emergenza malattie del cuore, 24 mln decessi attesi entro 2030 Se ne parla in un digital talk su #ANSA il #29settembre dall… - ge_group : È emergenza malattie del cuore, 24 mln decessi attesi entro 2030 Se ne parla in un digital talk su #ANSA il… -