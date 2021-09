Il Politecnico vince la seconda edizione del Leonardo Drone Contest

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Politecnico vince

IL GIORNO

Ildi Milano fa il bis ela seconda edizione del "Leonardo Drone Contest" , competizione unica in Italia che punta a promuovere lo sviluppo dell 'intelligenza artificiale applicata all'...Al termine, dopo la riunione della commissione giudicante, è stato indicato vincitore il progetto "Bi - rex", ideato da Greta Colombo Dugoni e Monica Ferro deldi Milano, che si è ...Il Politecnico di Milano fa il bis e vince la seconda edizione del "Leonardo Drone Contest", competizione unica in Italia che punta a promuovere lo sviluppo dell 'intelligenza artificiale applicata al ...La competizione organizzata da Leonardo, in collaborazione con sei atenei italiani, per promuovere lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota è giunta alla ...