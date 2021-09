Giuseppe Conte ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Base per Pil al 6% non nasce ora, ma io non ho avuto appoggio dell’establishment” (Di giovedì 30 settembre 2021) “La stima del rimbalzo del Pil al 6% non nasce oggi, le basi sono state poste con le nostre misure”. Così il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte ad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove ha commentato le cifre presentate dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa sulla Nota di aggiornamento al Def approvata mercoledì dal consiglio dei ministri. “C’è una continuità anche in termini di politica economica, sociale, che io ritengo assolutamente positiva – ha detto l’ex premier – Che poi ci siano dei pezzi di establishment che siano particolarmente esaltati da questo nuovo governo, questo è legittimo, ci sta – ha proseguito – Insomma io non ho mai pensato di governare lusingando e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “La stima del rimbalzo del Pil al 6% nonoggi, le basi sono state poste con le nostre misure”. Così il leader del Movimento cinque stellead Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda suha commentato le cifre presentate dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa sulla Nota di aggiornamento al Def approvata mercoledì dal consiglio dei ministri. “C’è una continuità anche in termini di politica economica, sociale, che io ritengo assolutamente positiva – ha detto l’ex premier – Che poi ci siano dei pezzi di establishment che siano particolarmente esaltati da questo nuovo governo, questo è legittimo, ci sta – ha proseguito – Insomma io non ho mai pensato di governare lusingando e ...

