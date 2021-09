Formazioni ufficiali Zorya Roma | giocano Darboe e Shomurodov

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ledimatch valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022.LUHANSK (4-3-3): Matsapura; Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh.A disp.: Zhylkin, Lunov, Zahedi, Gladkyy, Owusu, Cristian, Snurnitsyn, AlefirenkoAll. Viktor Skrypnyk(4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori;, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy;A disp.: Fuzato, Vina, Villar, ...

Ledi Zorya Roma match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Zorya - Roma, match ...Zorya - Roma, leZORYA (4 - 3 - 3) : Matsapura; Favorov, Cvek, Vernydub, Khomch; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyad, Gromov, Kabaiev. Allenatore : Skrypnyk. (da confermare) ...La Conference League potrebbe regalarci davvero emozioni che non conoscevamo fino a questo momento, e la Roma si candida come una delel pretendenti alla vittoria finale.Le formazioni ufficiali di Zorya - Roma del 2 ottobre 2021, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo C di Conference League 2021/2022 ...