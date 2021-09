Cos’è stato fatto (e cosa no) su tech e commercio da Ue e Usa (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Consiglio commercio e tecnologia inaugurato il 29 settembre a Pittsburgh, in Pennsylvania, dai vertici dell’amministrazione statunitense e della Commissione europea ha prodotto non uno, ma ben due comunicati finali. Frutto delle difficoltà degli ultimi giorni legate alle posizioni della Francia, che ancora non sembra voler dimenticare l’esclusione dall’accordo di sicurezza. C’è quello di Washington, che mette prima gli Stati Uniti parlando di “U.S.-EU Trade and technology Council. E c’è quello di Bruxelles, che fa l’opposto scrivendo di “EU-US Trade and technology Council”. Forse la questione si sarebbe potuta risolvere utilizzando la parola “transatlantic”, anche per dare un’idea di compattezza e non offrire sul piatto d’argento opportunità alla propaganda della Cina, principale “obiettivo” del Consiglio. Ma a parte Unione ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Consiglioe tecnologia inaugurato il 29 settembre a Pittsburgh, in Pennsylvania, dai vertici dell’amministrazione statunitense e della Commissione europea ha prodotto non uno, ma ben due comunicati finali. Frutto delle difficoltà degli ultimi giorni legate alle posizioni della Francia, che ancora non sembra voler dimenticare l’esclusione dall’accordo di sicurezza. C’è quello di Washington, che mette prima gli Stati Uniti parlando di “U.S.-EU Trade andnology Council. E c’è quello di Bruxelles, che fa l’opposto scrivendo di “EU-US Trade andnology Council”. Forse la questione si sarebbe potuta risolvere utilizzando la parola “transatlantic”, anche per dare un’idea di compattezza e non offrire sul piatto d’argento opportunità alla propaganda della Cina, principale “obiettivo” del Consiglio. Ma a parte Unione ...

