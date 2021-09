Barcellona, Koeman: “Futuro? Non è nelle mie mani, non so cosa pensi il club” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Non posso dire nulla sul mio Futuro. Non è nelle mie mani ed è per questo che non voglio rispondere nulla sul mio Futuro. Vedremo cosa succede. Accetto il mondo in cui viviamo noi allenatori“. Così Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta per 3-0 incassata contro il Benfica in Champions League. “Alla fine, il colpevole è l’allenatore. Siamo in un momento in cui dobbiamo cambiare molte cose e mancano molte persone. Non credo ci sia bisogno di ripeterlo – ha spiegato Koeman -. Tutti sanno qual è il problema del Barça oggi. Non è possibile commentare una squadra che non sia quella degli anni passati. Per me questo è più chiaro dell’acqua“. “Mi sento molto supportato dai miei giocatori e dal ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) “Non posso dire nulla sul mio. Non èmieed è per questo che non voglio rispondere nulla sul mio. Vedremosuccede. Accetto il mondo in cui viviamo noi allenatori“. Così Ronald, allenatore del, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta per 3-0 incassata contro il Benfica in Champions League. “Alla fine, il colpevole è l’allenatore. Siamo in un momento in cui dobbiamo cambiare molte cose e mancano molte persone. Non credo ci sia bisogno di ripeterlo – ha spiegato-. Tutti sanno qual è il problema del Barça oggi. Non è possibile commentare una squadra che non sia quella degli anni passati. Per me questo è più chiaro dell’acqua“. “Mi sento molto supportato dai miei giocatori e dal ...

