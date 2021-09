A1 Life: la persona prima di tutto (Di giovedì 30 settembre 2021) In ambito familiare e lavorativo si assiste, in seguito alle difficoltà scaturite dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria, ad un rinnovato desiderio di sicurezza e tranquillità. Dopo lunghi mesi vissuti sul filo dell'incertezza, è il momento di porre nuove basi per affrontare il futuro in maniera più serena e costruttiva e mettersi alle spalle questo complesso periodo. Ora più che mai, quindi, le persone e le aziende avvertono la necessità di trovare adeguate soluzioni assicurative per vivere meglio l'oggi e guardare con fiducia al domani. In mezzo a tante offerte, individuare l'interlocutore giusto non è sempre facile. Proviamo a scoprire quali siano le caratteristiche fondamentali da valutare per prendere la giusta decisione. L'oggettività dell'analisi arriva dalla tecnologia Il settore assicurativo suscita spesso, per i non addetti ai lavori, un grande senso di smarrimento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) In ambito familiare e lavorativo si assiste, in seguito alle difficoltà scaturite dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria, ad un rinnovato desiderio di sicurezza e tranquillità. Dopo lunghi mesi vissuti sul filo dell'incertezza, è il momento di porre nuove basi per affrontare il futuro in maniera più serena e costruttiva e mettersi alle spalle questo complesso periodo. Ora più che mai, quindi, le persone e le aziende avvertono la necessità di trovare adeguate soluzioni assicurative per vivere meglio l'oggi e guardare con fiducia al domani. In mezzo a tante offerte, individuare l'interlocutore giusto non è sempre facile. Proviamo a scoprire quali siano le caratteristiche fondamentali da valutare per prendere la giusta decisione. L'oggettività dell'analisi arriva dalla tecnologia Il settore assicurativo suscita spesso, per i non addetti ai lavori, un grande senso di smarrimento, ...

