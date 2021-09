Supplenze e cattedre ancora vuote, Fratelli d’Italia: “Precari vittime dell’algoritmo del Ministero” (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dopo 2 settimane dall'inizio della scuola continuano i reclami e le rettifiche per assegnare le Supplenze a copertura delle cattedre vacanti. Questo caos, questo stato di incertezza è causato dal famoso algoritmo predisposto dal Ministero dell'Istruzione. Annunciato come uno strumento innovativo, di fatto sta sconvolgendo la vita di tantissimi docenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dopo 2 settimane dall'inizio della scuola continuano i reclami e le rettifiche per assegnare lea copertura dellevacanti. Questo caos, questo stato di incertezza è causato dal famoso algoritmo predisposto daldell'Istruzione. Annunciato come uno strumento innovativo, di fatto sta sconvolgendo la vita di tantissimi docenti". L'articolo .

