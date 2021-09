Patrizia Reggiani, allontanata l’ex compagna di cella: ‘Sfrutta la sua fragilità’ (Di mercoledì 29 settembre 2021) Patrizia Reggiani, il giudice l’allontana dall’ex compagna di cella per gravi atti di manipolazione verso la donna Patrizia Reggiani, nota alle cronache non solo giudiziarie per l’omicidio del marito Maurizio Gucci, torna all’onore delle cronache per una vicenda che questa volta la vedrebbe vittima. Il giudice tutelare Piera Gasparini ha disposto l’allontanamento dalla villa della Reggiani di Loredana Canò, ex compagna di reclusione nel 2012 della Reggiani. La Canò era in cella per detenzione d’arma modificata e ricettazione, la Reggiani per l’omicidio del marito, per cui è stata condannata a 26 anni di carcere, ma dopo la scarcerazione la donna si era trasferita a titolo di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021), il giudice l’allontana daldiper gravi atti di manipolazione verso la donna, nota alle cronache non solo giudiziarie per l’omicidio del marito Maurizio Gucci, torna all’onore delle cronache per una vicenda che questa volta la vedrebbe vittima. Il giudice tutelare Piera Gasparini ha disposto l’allontanamento dalla villa delladi Loredana Canò, exdi reclusione nel 2012 della. La Canò era inper detenzione d’arma modificata e ricettazione, laper l’omicidio del marito, per cui è stata condannata a 26 anni di carcere, ma dopo la scarcerazione la donna si era trasferita a titolo di ...

Advertising

MilanoSpia : Patrizia Reggiani in balia dell’ex compagna di cella, il giudice: «Sfrutta la sua fragilità, deve lasciare la sua… - Italia_Notizie : Patrizia Reggiani in balia dell’ex compagna di cella, il giudice: «Sfrutta la sua fragilità, deve lasciare la sua… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Patrizia Reggiani in balia dell’amica ex compagna di cella, il giudice: «Lasci la sua villa» - Corriere : Patrizia Reggiani in balia dell’amica ex compagna di cella, il giudice: «Lasci la sua villa» - Corriere : Patrizia Reggiani in balia dell’amica ex compagna di cella, il giudice: «Lasci la sua v... -