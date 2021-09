Mourinho: “Il derby? La mia squadra si è sentita grande e la Lazio piccola” (Di mercoledì 29 settembre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato così del derby perso domenica scorsa e del rinnovo di Pellegrini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk: Il derby ha lasciato strascichi?“No, il match è finito, non c’è più nulla da fare. La cosa da fare è vincere domani”. Sarri è tornato sul rigore di Zaniolo.“Non voglio parlarne. Voglio solo dire che in questa stagione abbiamo giocato sei partite all’Olimpico e quella in cui abbiamo dominato maggiormente è stata con la Lazio. È quella in cui la mia squadra si è sentita più grande e l’avversario più piccolo. Poi ovviamente conta il risultato e lo accettiamo nel modo più professionale possibile: pensando alla prossima gara”. Pellegrini dovrà offrirle una cena dopo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) José, allenatore della Roma, ha parlato così delperso domenica scorsa e del rinnovo di Pellegrini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk: Ilha lasciato strascichi?“No, il match è finito, non c’è più nulla da fare. La cosa da fare è vincere domani”. Sarri è tornato sul rigore di Zaniolo.“Non voglio parlarne. Voglio solo dire che in questa stagione abbiamo giocato sei partite all’Olimpico e quella in cui abbiamo dominato maggiormente è stata con la. È quella in cui la miasi èpiùe l’avversario più piccolo. Poi ovviamente conta il risultato e lo accettiamo nel modo più professionale possibile: pensando alla prossima gara”. Pellegrini dovrà offrirle una cena dopo ...

