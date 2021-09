KitKat zebra | un nuova limited edition da settembre 2021

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cioccolato fondente e cioccolato bianco si intrecciano a formare golose striature a copertura del leggendario Wafer: KK, «Add a little adventure to your break»? In un periodo ricco di cambiamenti, sempre più persone vogliono tornare ad osare e sperimentare. E così dal modo di parlare, cucinare, viaggiare, vestire, fare arte e musica oggi il desiderio che unisce tutti gli italiani è quello di ritrovare la propria libertà e vivere nuove avventure dando sfogo alla propria creatività. A celebrare tutto questo èche, con laedizione limitata, si fa portavoce di una generazione wild e avventurosa che mette al centro la creatività, la diversità e la libertà di osare. A partire da...