Juventus, senti Zola: “La Juve dovrà fare qualcosa di speciale per vincere la partita” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Allegri si deve inventare qualcosa” Intervistato dal Corriere della Sera, Gianfranco Zola ha parlato di Juventus-Chelsea, facendo le proprie considerazioni: “Da Massimiliano (Allegri) mi aspetto qualcosa. Sarà una partita difficilissima, il Chelsea è forte sotto tutti gli aspetti anche se l’assenza dell’ultima ora di Kanté è pesante. Le squadre inglesi partono da un livello superiore. E la Juve dovrà fare qualcosa di speciale per vincere la partita”. Poi continua dicendo che le assenze della Juventus sono pesanti, su tutte quelle di Dybala e Morata, ma nonostante ciò la Juve non ha alibi, anzi ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Allegri si deve inventare” Intervistato dal Corriere della Sera, Gianfrancoha parlato di-Chelsea, facendo le proprie considerazioni: “Da Massimiliano (Allegri) mi aspetto. Sarà unadifficilissima, il Chelsea è forte sotto tutti gli aspetti anche se l’assenza dell’ultima ora di Kanté è pesante. Le squadre inglesi partono da un livello superiore. E ladiperla”. Poi continua dicendo che le assenze dellasono pesanti, su tutte quelle di Dybala e Morata, ma nonostante ciò lanon ha alibi, anzi ...

