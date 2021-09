"Greta? Una cosa vera l'ha detta...". La Russa umilia il Pd: ride anche Myrta Merlino | Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Se a Roma ci sono i cinghiali, a Milano ci sono i topi": Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, risponde così a una domanda della conduttrice sulla differenza tra la Capitale e la città ora amministrata da Giuseppe Sala. A tal proposito ha anche appoggiato Greta Thunberg, l'attivista svedese ora a Milano in occasione della conferenza Youth4Climate. Nel suo discorso di apertura, la giovane ha detto: "I nostri leader difettano di azione ed è intenzionale. Fanno finta di avere ambizioni contro i cambiamenti climatici, ma aprono miniere sfruttando risorse senza aumentare risorse". E ancora: "Sulla crisi climatica dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla". "Per una volta la piccola Greta ha detto una cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Se a Roma ci sono i cinghiali, a Milano ci sono i topi": Ignazio La, ospite dia L'Aria che tira su La7, risponde così a una domanda della conduttrice sulla differenza tra la Capitale e la città ora amministrata da Giuseppe Sala. A tal proposito haappoggiatoThunberg, l'attivista svedese ora a Milano in occasione della conferenza Youth4Climate. Nel suo discorso di apertura, la giovane ha detto: "I nostri leader difettano di azione ed è intenzionale. Fanno finta di avere ambizioni contro i cambiamenti climatici, ma aprono miniere sfruttando risorse senza aumentare risorse". E ancora: "Sulla crisi climatica dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla". "Per una volta la piccolaha detto una...

