Draghi | Presenteremo una manovra espansiva per aiutare la crescita - Franco | Recuperati due terzi Pil perso

A parlare, in conferenza stampa, è il presidente del Consiglio, Mario, insieme al ministro ... Gli investimenti hanno recuperato quanto perso [...] La legge di bilancio chetra ...Leggi Anche Altri 4 morti sul lavoro: vittime nel Lazio, in Puglia e in Alto Adige -: 'Servono provvedimenti immediati' 'Expo e Giubileo possono rilanciare l'economia di Roma' - 'è poi ...Il governo presenterà tra poche settimane "una legge di bilancio espansiva" con "misure che contribuiscano a una crescita equa, sostenibile e duratura". Lo ha detto il premier Mario Draghi commentando ...Da www.lastampa.it MARIO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA «Il mio più sentito cordoglio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del paese. Una ...