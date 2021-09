Draghi “L’economia migliora, il Governo non tasserà la prima casa” (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia cresce, sia in termini di fiducia, sia sul piano economico. Lo ha certificato la Nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei Ministri.Lo hanno confermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il ministro delL’economia, Daniele Franco, nel corso di una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. “Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello previsto qualche mese fa, la crescita per il 2021 è del 6%, il deficit è più basso, 9,4% rispetto al Pil, ed è anche in calo, rispetto al 2020, infine il debito pubblico è in lieve discesa”, ha detto Draghi, che ha aggiunto: “Sono notizie buone ma ci impegnano sulle misure future”. Il prossimo appuntamento sarà con la legge di bilancio, che come confermato dal premier, “resterà espansiva”. Certificato che “c’è fiducia in Italia, tra gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia cresce, sia in termini di fiducia, sia sul piano economico. Lo ha certificato la Nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei Ministri.Lo hanno confermato il presidente del Consiglio, Marioe il ministro del, Daniele Franco, nel corso di una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. “Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello previsto qualche mese fa, la crescita per il 2021 è del 6%, il deficit è più basso, 9,4% rispetto al Pil, ed è anche in calo, rispetto al 2020, infine il debito pubblico è in lieve discesa”, ha detto, che ha aggiunto: “Sono notizie buone ma ci impegnano sulle misure future”. Il prossimo appuntamento sarà con la legge di bilancio, che come confermato dal premier, “resterà espansiva”. Certificato che “c’è fiducia in Italia, tra gli ...

