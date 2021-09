Draghi: «Dal debito pubblico si esce con la crescita. Morti sul lavoro una strage continua» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il premier ha aperto la conferenza stampa ricordando i tragici incidenti sul lavoro degli ultimi giorni. Saranno venti i decreti collegati alla manovra di bilancio per il prossimo triennio Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il premier ha aperto la conferenza stampa ricordando i tragici incidenti suldegli ultimi giorni. Saranno venti i decreti collegati alla manovra di bilancio per il prossimo triennio

Advertising

Palazzo_Chigi : #LAquila, Draghi: Dal Governo una linea di investimento del #PNRR per i territori del Centro Italia colpiti dal… - elenabonetti : La candidatura di #Roma per #Expo2030 annunciata dal presidente Draghi è una notizia importante: il governo è al se… - Coninews : Un'altra meravigliosa giornata di celebrazioni per lo sport italiano. ???? Le Nazionali maschili e femminili vincitr… - CastigliMirella : La #vaccinazione è il motivo della #crescita (#Draghi dixit). Aggiungendo: dal #debito si esce con la #crescita. - mamelettrico : RT @Michele_Arnese: I concetti chiave espressi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa sulla Nadef https:… -