Cos’è e come funziona lo shutdown (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una nuova spada di Damocle incombe sulla testa di Joe Biden: questa volta la “guerra” è sul fronte interno e ha a che fare con il vile denaro. Sulla Casa Bianca e sulla nazione, infatti, aleggia lo spettro del famigerato shutdown. La paralisi amministrativa, se così si può definire, sembra essere divenuta una triste consuetudine: InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una nuova spada di Damocle incombe sulla testa di Joe Biden: questa volta la “guerra” è sul fronte interno e ha a che fare con il vile denaro. Sulla Casa Bianca e sulla nazione, infatti, aleggia lo spettro del famigerato. La paralisi amministrativa, se così si può definire, sembra essere divenuta una triste consuetudine: InsideOver.

Advertising

duplikey : Conversion rate optimization: cos’è e come funziona la CRO - mazzanti_giu : RT @EntropicBazaar: 1- Come il fascismo ricopre di progressismo gli interessi del capitale; 2- come il fascismo cosmetizza di *moralismo* p… - LauraCarrese : RT @niforcheri: Il certificato verde, come annullarne gli effetti, per norma, e cos'è - LauraCarrese : RT @niforcheri: Cos’è il green pass e come annientare il dl gp lavoro - FrancescaCphoto : @Marotta1908 @theboss_1908 @internazionaleL Lui mi ha dato gratuitamente dell'arrogante e Dio solo sa cos'altro per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come Cistite interstiziale, cos'è: sintomi e terapie della malattia cronica di Francesca Neri Corriere della Sera