Citofonare Rai2: Paola Perego e Simona Ventura presentano il loro nuovo programma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il primo programma tutto in rosa, come sottolineato dal direttore di rete Ludovico Di Meo, arriverà nelle case degli italiani su Rai 2 da domenica 3 ottobre. Si tratta di Citofonare Rai2, il nuovo intrattenitore della domenica mattina, che avrà una coppia inedita alla conduzione: Paola Perego e Simona Ventura. Il programma, che andrà in onda dalle ore 11.15 fino al TG2 delle 13, spazierà dai giochi al telefono, ripercorrendo la strada dei mitici fagioli di Pronto, Raffaella?, a collegamenti con i luoghi più belli della nostra penisola, fino alle interviste a personaggi famosi, ospiti in studio. Trenta le puntate previste, per circa nove mesi. La domenica degli italiani protagonista a Citofonare ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il primotutto in rosa, come sottolineato dal direttore di rete Ludovico Di Meo, arriverà nelle case degli italiani su Rai 2 da domenica 3 ottobre. Si tratta di, ilintrattenitore della domenica mattina, che avrà una coppia inedita alla conduzione:. Il, che andrà in onda dalle ore 11.15 fino al TG2 delle 13, spazierà dai giochi al telefono, ripercorrendo la strada dei mitici fagioli di Pronto, Raffaella?, a collegamenti con i luoghi più belli della nostra penisola, fino alle interviste a personaggi famosi, ospiti in studio. Trenta le puntate previste, per circa nove mesi. La domenica degli italiani protagonista a...

'Citofonare Rai2', la domenica di Simona Ventura e Paola Perego

Simona Ventura, scelta coraggiosa: 'Vorrei ricondurre Game of Games'

Ogni domenica "Citofonare Rai2"

Si tinge di rosa la domenica di Rai2 con la coppia Perego-Ventura

