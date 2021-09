Cakir e il Bel paese (non per lui): due pesi, due misure, infiniti rimpianti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rapporto conflittuale tra l'arbitro Cakir e le squadre italiane: una storia di errori, sviste e rimpianti. Leggi su 90min (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rapporto conflittuale tra l'arbitroe le squadre italiane: una storia di errori, sviste e

Ultime Notizie dalla rete : Cakir Bel Milan, arbitraggio e Var scandalosi: è stata solo una rapina Florenzi ha un bel tiro e non ha paura di tentare la conclusione da fuori. Sugli altari Leao, ... Ballo - Touré, Rebic Voto alla prestazione della squadra: 6,5 PEGGIORI IN CAMPO BONUS: ARBITRO CAKIR E ...

Champions amara: Milan beffato dall'Atletico, Inter ingabbiata Alla fine però il rigore è stato confermato e il Pistolero ha fatto 1 - 2, regalando ai suoi un successo che vale un bel pezzo di qualificazione: la classifica del gruppo B, alla luce dell'1 - 5 del ...

Cakir e il Bel paese (non per lui): due pesi, due misure, infiniti rimpianti 90min Il Giornale: "Il cuore Champions del Milan affondato da cose turche" "Il cuore Champions del Milan affondato da cose turche": è questo il titolo odierno de il Giornale per raccontare l'immeritato ko dei rossoneri contro l'Atletico ...

Gazzetta - Beffa Milan contro l'Atl.Madrid: decisivi gli errori dell'arbitro Cakir Nonostante la presenza del VAR, il fischietto turco non ha cambiato la sua decisione, anzi non è nemmeno andato a rivedere l'episodio e si è fidato inspiegabilmente dei suoi collaboratori in sala vide ...

