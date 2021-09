Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis in un’intervista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone

Sta per iniziare una nuova sfida per. Il pilota di MotoGP è stato chiamato da Milly Carlucci per partecipare in coppia con Lucrezia Lando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 il 16 ottobre.E' uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle. Nella prossima edizione del famoso show, in partenza il 16 ottobre,sfiderà i suoi compagni d'avventura a ritmo di musica! Il celebre campione di Moto GP in questi anni è spesso stato al centro delle cronache rosa: protagoniste le sue storie con donne ...Andrea Iannone ha parlato delle sue ex fidanzata Belen Rodriguez a Giulia De Lellis a poche settimane dall'inizio di Ballando con le stelle.Andrea Iannone dopo esser stato inserito nel cast ufficiale di Ballando con le stelle è stato intervistato ed ha parlato di Belen e Giulia De Lellis.