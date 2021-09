Anche lei vittima di molestie sessuali. Quando finirà? (Di mercoledì 29 settembre 2021) #MeToo, la campagna social contro le violenze e gli abusi sulle donne guarda le foto Nella lunga lista di attrici che hanno raccontato pubblicamente di aver subito molestie, soprattutto dopo l’esplosione del movimento #metoo, si aggiunge ora Anche un nome molto noto nell’ambiente delle fiction italiane: Manuela Arcuri. L’attrice, 44 anni, oggi felice mamma di un bimbo, Mattia, avuto dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, ha ricordato sulle pagine di Quotidiano Nazionale alcuni spiacevoli momenti vissuti durante i casting, soprattutto agli esordi della sua carriera, Quando ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) #MeToo, la campagna social contro le violenze e gli abusi sulle donne guarda le foto Nella lunga lista di attrici che hanno raccontato pubblicamente di aver subito, soprattutto dopo l’esplosione del movimento #metoo, si aggiunge oraun nome molto noto nell’ambiente delle fiction italiane: Manuela Arcuri. L’attrice, 44 anni, oggi felice mamma di un bimbo, Mattia, avuto dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, ha ricordato sulle pagine di Quotidiano Nazionale alcuni spiacevoli momenti vissuti durante i casting, soprattutto agli esordi della sua carriera,...

