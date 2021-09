Imbocca la rotatoria in contromano | urta un' auto | si infuria e rifiuta l' etilometro | rischia la denuncia

Advertising

corriereadriatico.it

FANO - Scontro fra una bicicletta e un'automobile, ieri pomeriggio alladi San Cristoforo, e la successiva fase della constatazione è stata tutt'altro che amichevole. Anzi, si è trattato di un episodio piuttosto burrascoso a giudicare dalla ricostruzione ...L'auto esce dalla Secante prima edpoi la via Togliatti a velocità sostenuta. Una velocità ... In transito c'erano, già sfilate ed all'altezza della, due vetture. La prima, con due ...FANO - Scontro fra una bicicletta e un’automobile, ieri pomeriggio alla rotatoria di San Cristoforo, e la successiva fase della constatazione è stata tutt’altro che ...Ubriaca al volante centra in pieno la rotatoria e cappotta con l’auto. È successo ieri mattina all’alba, intorno alle 5, a Marina di Montemarciano. Sul posto i carabinieri di Montemarciano, che sono s ...