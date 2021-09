Gwyneth in Gucci nei 90? L’ispirazione perfetta per l’autunno

(Di martedì 28 settembre 2021) Il modo più cool per essere eleganti nel2021? Sfoggiare un completo di velluto. Proprio come quello firmatorimasto scolpito nella memoria collettiva grazie aPaltrow. Rosso rubino, affusolato e vagamente Seventies. L’attrice americana lo indossò agli MTV Video Music Awards del 1996, conquistando il pubblico e confermandosi la regina del minimalismo più sofisticato nei Nineties, insieme a Carolyn Bessette.Paltrow agli MTV Video Music Awards del 1996 con il completo di velluto creato da Tom Ford per. Questo completo di velluto aveva calcato la passerella didelinverno 1995/96. Quella era la seconda collezione disegnata da Tom Ford, il designer texano chiamato a resuscitare una maison prestigiosa ma coperta dalla ...

