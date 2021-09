Gualtieri: con Zingaretti condividerò scelte su rifiuti senza problemi (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “La Regione autorizza gli impianti ma c’è bisogno che Roma chieda le autorizzazioni. Non è mai successo che Roma abbia chiesto un impianto e la Regione abbia risposto ‘no’. La verità è che Roma non li ha mai chiesti. Ma non sarà un grosso problema condividere con Zingaretti tutte le scelte necessarie in futuro. Raggi l’ha sempre buttata in caciara. Il problema è risolvibile”. Così il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervistato in diretta a TgCom24. “Una quota di rifiuti- ha aggiunto Gualtieri- andrà assolutamente mandata ai termovalorizzatori, potenziando quello di San Vittore, fino a 500mila tonnellate. E poi servono le bioraffinerie e i biodigestori anaerobici. Roma tornerà ad essere pulita, manutenuta e a guardare al futuro con un disegno adeguato a una ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “La Regione autorizza gli impianti ma c’è bisogno che Roma chieda le autorizzazioni. Non è mai successo che Roma abbia chiesto un impianto e la Regione abbia risposto ‘no’. La verità è che Roma non li ha mai chiesti. Ma non sarà un grosso problema condividere contutte lenecessarie in futuro. Raggi l’ha sempre buttata in caciara. Il problema è risolvibile”. Così il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto, intervistato in diretta a TgCom24. “Una quota di- ha aggiunto- andrà assolutamente mandata ai termovalorizzatori, potenziando quello di San Vittore, fino a 500mila tonnellate. E poi servono le bioraffinerie e i biodigestori anaerobici. Roma tornerà ad essere pulita, manutenuta e a guardare al futuro con un disegno adeguato a una ...

