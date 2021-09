Ecco il trucco per far diventare una birra ghiacciata in soli 3 minuti (Di martedì 28 settembre 2021) Hai voglia di bere una birra ma ti accorgi all’ultimo minuto di non averla messa in frigo: Ecco il trucco per farla diventare ghiacciata in soli 3 minuti. Quante volte vi sarà capitato di voler assaporare una birra fresca, toglierla dal frigorifero, stapparla, versarla in un bicchiere o berla direttamente dalla bottiglia ma accorgervi all’ultimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 28 settembre 2021) Hai voglia di bere unama ti accorgi all’ultimo minuto di non averla messa in frigo:ilper farlain. Quante volte vi sarà capitato di voler assaporare unafresca, toglierla dal frigorifero, stapparla, versarla in un bicchiere o berla direttamente dalla bottiglia ma accorgervi all’ultimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

NicolaPorro : Ecco cosa si sono inventati i democratici per occultare l'emergenza immigrazione...?? - messveneto : Arriva con il monopattino, manomette il sistema informatico della banca e vuota lo sportello: ecco il trucco del la… - Juventina1897K : @Maury07998581 Ah ecco c'è il trucco ???????? - Fix_55 : RT @Consuelo_Paola: Very #naturalphotography Oggi al bar, un break super meritato dopo una giornata intensa di lavoro. Ed ecco @merlindino5… - Banana766925402 : Bufera in Rai, Liorni nei guai: “A Reazione a Catena i campioni hanno vinto con un trucco. Ecco come”. Fan infuriat… -