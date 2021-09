Ecco i corridoi turistici | dove si può andare adesso

(Di martedì 28 settembre 2021) ... la cui entrata in vigore è prevista dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . Le misure - viene precisato - si applicano " senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario ...

Advertising

zazoomblog : Il ministero istituisce corridoi turistici Covid - free al di fuori dellEuropa: ecco dove si può volare -… - toscanamedianew : Speranza istituisce i corridoi turistici Covid free, ecco le mete al di fuori dell'Europa - ilmessaggeroit : Corridoi turistici Covid-free, dalle Maldive a Sharm: ecco dove si può viaggiare (in sicurezza) fuori dall'Europa - siviaggia : Maldive, Repubblica Dominicana, Mauritius ed Egitto potrebbero riaprire a breve. Ecco (finalmentte) l'idea dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco corridoi

il Giornale

Cosa dice l'ordinanza Le zone sopra citate sono considerate "Covid - free " perché si tratta di itinerari, in partenza ed arrivo sul territorio nazionale, " finalizzati a consentire la ...Leggi notizie correlate ? Nuova circolare del ministero,come cambia la quarantena ? ... poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: circolare ·...StampaIl ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche e ...Un'ordinanza appena firmata consente i viaggi turistici nelle mete da sogno pur con alcune misure di sicurezza da rispettare: green pass e tamponi all'andata e al ritorno ...