Conferenza stampa Chiellini: «Gara facile da preparare. Limitante parlare di Lukaku» (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa Chiellini: le parole alla vigilia di Juve Chelsea, sfida valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League (inviato all'Allianz Stadium) – Dopo la convincente vittoria all'esordio contro il Malmoe, la Juve affronta il Chelsea nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Le parole di Chiellini in Conferenza stampa: PARTITA – «Sarà la Gara più facile, il mister ce l'ha detto. Sono partite belle facili da preparare. L'attenzione è massima: giochiamo la prima in casa in Champions contro i campioni d'Europa. Sarà una partita stimolante, tutto l'ambiente non vede l'ora di vivere questa grande serata». GOL PRESI – «In Champions non abbiamo preso gol, speriamo sia di buon auspicio.

