Cellulari della ex e di un’amica assaltati | i numeri scritti nei bagni uomini

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quando i loro telefonini erano stati presi d’assalto da tantissimiinteressati alle loro prestazioni sessuali, erano rimaste sconcertate. Inutile riattaccare o ignorare quei messaggi, tanto i protagonisti non desistevano. Al punto da costringere le malcapitate a cambiare numero. Succede quando il recapito di un cellulare finisce neiper i maschietti nelle aree di servizio, peraltro corredato da particolari sulle abilità amatorie delle protagoniste a loro insaputa. E’ quanto capitato a due donne ultratrentenni, finite nel mirino delle condotte di un 46enne di Benevento. Si tratta dell’ex fidanzata e di una sua amica, peraltro sposata. La prima aveva già subito i comportamenti persecutori dell’ex, per questo condannato in via definitiva, per stalking, ad 1 anno e 10 mesi, peraltro scontati. Ora un ...