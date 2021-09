Bufera Uomini e Donne | Maria furiosa caccia il tronista | mai vista così “Un audio assurdo | come ti sei permesso?” Fan sotto choc

(Di martedì 28 settembre 2021) Duro momento oggi nel corso della nuova registrazione di. Ieri pomeriggio, domenica 26 settembre 2021,De Filippi è stata costretta are ilJoele Milan. Ebbene il giovane ragazzo, su cui già c’era qualche sospetto, avrebbe cercato di mettere in atto uno sporco piano all’interno del programma. Le anticipazioni fanno sapere che il tutto sarebbe uscito fuori subito dopo la registrazione precedente. A parlare della questione ci ha pensato la stessa padrona di casa. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, la redazione diavrebbe ascoltato una conversazione che Joele ha avuto con una delle sue corteggiatrici, Ilaria, durante un ballo, e scoperto un inatteso piano. Scendendo nel dettaglio, ballando con la ragazza, ...

Advertising

PasqualeMarro : #MariaDelFilippi nella bufera: Imbroglio a #UominieDonne - SimoneMoriOff : Dietro grandissimi campioni sportivi si possono nascondere piccoli uomini. Bufera Djokovic, beccato con un milita… - zazoomblog : Uomini e Donne bufera sulla nuova corteggiatrice di Matteo Maria: “Scriveva a Giulia De Lellis per…” (FOTO) -… - infoitcultura : Uomini e Donne, la corteggiatrice Maria nella bufera: ecco cosa è successo - infoitcultura : Bufera a Uomini e Donne: indiscrezione choc sul passato del tronista -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Uomini

ComingSoon.it

Parla Ilaria Melis, la corteggiatrice al centro dellascatenatasi negli studi die Donne che ha portato alla cacciata di Joele L'articolo UeD, "Sì, tutte noi e Joele mandati via": la versione fiume di Ilaria Melis proviene da Gossip e Tv ....Milan non è più un tronista die Donne , Maria De Filippi gli ha dato il ben servito. A confermare la vicenda è stata la corteggiatrice Ilaria Melis , colei cioè che è finista nella...ALGHERO. Le forti raffiche di scirocco si sono fatte sentire anche ad Alghero dove si sono registrati numerosi danni in diverse zone. L’episodio più eclatante all’aeroporto R ...Parla Ilaria Melis, la corteggiatrice al centro della bufera scatenatasi negli studi di Uomini e Donne che ha portato alla cacciata di Joele ...