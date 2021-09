Battlefield 2042 | Electronic Arts e DICE annunciano ufficialmente le date della beta

Leggi su eurogamer

(Di martedì 28 settembre 2021) AGGIORNAMENTO:ed EA hanno annunciatoledi. L'Opensarà disponibile a partire dal prossimo 8 ottobre per PC e console mentre i membri di EA Play e tutti coloro che pre-ordinano il gioco possono ottenere l'accesso con due giorni di anticipo il 6 ottobre. Tutti i giocatori possono pre-scaricarlo a partire dal 5 ottobre. Qui di seguito potete dare uno sguardo agli orari in dettaglio. Durante la, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella Guerra Totale iconica del franchise, come uno dei quattro unici specialisti ciascuno dotato di un proprio stile individuale, specialità e tratti. I giocatori possono calarsi nei panni di Boris, un ingegnere russo dotato di un ...