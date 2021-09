Advertising

GazzettAvellino : Asl, la denuncia dei sindacati di base: si è toccato il fondo. - Rzc_______ : RT @tempoweb: Dopo la nostra denuncia la #ASL Rm4 cancella la gita dei dirigenti nel resort di lusso ?? - InvictusNon : RT @tempoweb: Dopo la nostra denuncia la #ASL Rm4 cancella la gita dei dirigenti nel resort di lusso ?? - tempoweb : Dopo la nostra denuncia la #ASL Rm4 cancella la gita dei dirigenti nel resort di lusso ?? - ottochannel : Salerno, l'Asl denuncia: in 30mila senza vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Asl denuncia

TorinoToday

L'USB comunica quanto segue. Nella seduta di contrattazione decentrata, tenutasi lo scorso 22 settembre presso laAvellino, abbiamo assistito a scene che hanno dell'incredibile e che ci fanno riflettere; nonostante la nostra esperienza in materia sindacale sia ultra decennale. Il risultato finale è ...... 'Le tariffe previste sembrano davvero esagerate -il segretario generale della Cisl Fp ... E poi, invece di una convenzione con l'Roma 1, si poteva fare una gara, prevedendo assunzioni nel ...Ufficializzata nella giornata di ieri, lunedì 27 settembre, con la delibera n. 943, una nuova sospensione dal lavoro di un dipendente della sanità pontina ..."Sarebbe come ricevere una terza dose di vaccino per mio figlio. E' assurdo che l'Asl Napoli 1 non voglia dargli il Green Pass. Il problema mi sembra prettamente burocratico. La legge è chiara: i guar ...