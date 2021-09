A chi vuole aumentare le firme per i referendum dico: piuttosto abbattiamo il quorum del 50% (Di martedì 28 settembre 2021) La firma digitale per i referendum è la più importante rivoluzione democratica degli ultimi dieci anni, perché la società digitale è nata da tempo, ma le istituzioni sono andate molto a rilento a recepirne gli aspetti positivi. Solo nella scorsa legislatura, infatti, è nato lo Spid e la possibilità di avere un’identità univoca, protetta, che risponda a tutte le richieste del garante della privacy. Oggi il cittadino attraverso lo Spid può fare tutte quelle operazioni con la pubblica amministrazione perché il governo Conte 2 ha reso obbligatorio la piattaforma Pago PA e l’app IO come strumenti unici per il rapporto cittadino e pubblica amministrazione. Grazie ad un emendamento approvato in Parlamento in questa legislatura oggi la firma digitale per un referendum diventa lo strumento che rilancia democrazia e partecipazione. Le istituzioni italiane prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) La firma digitale per iè la più importante rivoluzione democratica degli ultimi dieci anni, perché la società digitale è nata da tempo, ma le istituzioni sono andate molto a rilento a recepirne gli aspetti positivi. Solo nella scorsa legislatura, infatti, è nato lo Spid e la possibilità di avere un’identità univoca, protetta, che risponda a tutte le richieste del garante della privacy. Oggi il cittadino attraverso lo Spid può fare tutte quelle operazioni con la pubblica amministrazione perché il governo Conte 2 ha reso obbligatorio la piattaforma Pago PA e l’app IO come strumenti unici per il rapporto cittadino e pubblica amministrazione. Grazie ad un emendamento approvato in Parlamento in questa legislatura oggi la firma digitale per undiventa lo strumento che rilancia democrazia e partecipazione. Le istituzioni italiane prima ...

