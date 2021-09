Verona, suicida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso Chiara Ugolini (Di lunedì 27 settembre 2021) La ragazza era stata trovata morta in casa. Per gli investigatori a compiere l'omicidio era stato Emanuele Impellizzari, il vicino di casa che era ai domiciliari Leggi su repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) La ragazza era stata trovata morta in casa. Per gli investigatori a compiere l'omicidio era stato Emanuele Impellizzari, il vicino di casa che era ai domiciliari

Advertising

repubblica : Verona, suicida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso Chiara Ugolini - monicascapin77 : RT @TgrRaiVeneto: La 27enne era stata trovata morta in casa a Calmasino di Bardolino (VR) dove abitava insieme al compagno. Per la sua mort… - AriannaAmbrosi0 : RT @momentosera: #Verona, #EmanueleImpellizzari si è ucciso in carcere. Si suicida l'uomo accusato di aver ucciso #ChiaraUgolini, la ragazz… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Verona, #EmanueleImpellizzari si è ucciso in carcere. Si suicida l'uomo accusato di aver ucciso #ChiaraUgolini, la ragazz… - MariChocoFudge : Verona, suicida in carcere l'uomo accusato di aver ucciso Chiara Ugolini -