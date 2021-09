Uccise l’ex compagna con 30 coltellate: tenta il suicidio in carcere soffocandosi con dei calzini (Di lunedì 27 settembre 2021) . Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che lo scorso febbraio Uccise l’ex compagna Clara Ceccarelli con 30 coltellate nel negozio di pantofole gestito dalla donna nel centro di Genova, ha tentato il suicidio in carcere a Marassi, dove da allora è detenuto. L’uomo ha tentato di soffocarsi inserendo nella bocca un paio di calzini e una mascherina chirurgica e stringendosi al collo un laccio. Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che lo scorso febbraio Uccise l’ex compagna Clara Ceccarelli con 30 coltellate nel negozio di pantofole gestito dalla donna nel centro di Genova, ha tentato il suicidio in carcere a Marassi, dove da ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) . Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che lo scorso febbraioClara Ceccarelli con 30nel negozio di pantofole gestito dalla donna nel centro di Genova, hato ilina Marassi, dove da allora è detenuto. L’uomo hato di soffocarsi inserendo nella bocca un paio die una mascherina chirurgica e stringendosi al collo un laccio. Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che lo scorso febbraioClara Ceccarelli con 30nel negozio di pantofole gestito dalla donna nel centro di Genova, hato ilina Marassi, dove da ...

