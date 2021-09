Pagelle Venezia-Torino 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match del Penzo valido per la sesta giornata di. In terra lagunare si chiude il turno di campionato con un monday night intenso. Vantaggio a inizio secondo tempo con Brekalo per i granata, pareggio dei padroni di casa su rigore nel finale. Un punto a testa che ci sta per quanto visto, di seguito iai protagonisti.(4-3-3): Maenpaa 6; Mazzocchi 6, Svoboda 6, Ceccaroni 6, Schnegg 6 (20’ st Ebuehi 6); Crnigoj 6 (20’ st Aramu 7), Vacca 6 (38’ pt Ampadu 6.5), Busio 6.5 (41’ st Fiordilino sv); Kiyine 6.5, Okereke 6.5, Johnsen 7 (41’ st Henry sv). In panchina: Neri, Molinaro, Tessmann, Forte, Modolo, Heymans, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Torino Ledei protagonisti del match trae Torino, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: ANSALDI FLOP: SINGO VOTI Al termine del ...Quando manca soltanto- Torino alla conclusione della 6giornata di Serie A (diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW), il nostro Stefano De Grandis ha scelto XX volti copertina. ...VENEZIA (4-3-3): Maenpaa 6; Mazzocchi 6, Svoboda 5.5 (65' Aramu 6.5), Ceccaroni 5.5, Schnegg 5.5 (65' Ebuehi 6); Crnigoj 6, Vacca 6 (38' Ampadu 6), Busio 6.5; (86' Fiordilino sv), Kiyine 6.5, Okereke ...Le pagelle di Venezia-Torino 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match del Penzo valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. In terra lagunare si chiude il turno di campionato con ...