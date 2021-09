Nel Napoletano carabinieri fermano minorenni con arma da ninja (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – Un “nunchaku” – arma anticamente utilizzata dai ninja – sotto la sella e un punteruolo nel borsello. E’ quanto i carabinieri hanno sequestrato, la scorsa notte, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), a due minorenni di 15 e di 17 anni. I carabinieri della locale stazione stanno effettuando un posto di controllo a via Libertà quando hanno notato i due ragazzi a bordo di uno scooter. Gli hanno intimato l’alt ma hanno accelerato. Dopo un inseguimento, i ragazzini, entrami di Ponticelli, sono stati fermati e perquisiti. Da qui la scoperta della singolare arma di cui erano in possesso. Sono stati denunciati a piede libero: dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – Un “nunchaku” –anticamente utilizzata dai– sotto la sella e un punteruolo nel borsello. E’ quanto ihanno sequestrato, la scorsa notte, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), a duedi 15 e di 17 anni. Idella locale stazione stanno effettuando un posto di controllo a via Libertà quando hanno notato i due ragazzi a bordo di uno scooter. Gli hanno intimato l’alt ma hanno accelerato. Dopo un inseguimento, i ragazzini, entrami di Ponticelli, sono stati fermati e perquisiti. Da qui la scoperta della singolaredi cui erano in possesso. Sono stati denunciati a piede libero: dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Non ...

