Napoli, gli operatori ecologici anziché raccogliere spargono i i rifiuti: la denuncia social (Di lunedì 27 settembre 2021) Il post su Facebook è del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la video denuncia e l'ha pubblicata come sempre fa, sui suoi social. 27 settembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Il post su Facebook è del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la videoe l'ha pubblicata come sempre fa, sui suoi. 27 settembre 2021

Advertising

fattoquotidiano : SOLD OUT A ROMA Andrea Scanzi e il successo dello spettacolo 'I casi Matteo, la politica con la p minuscola'. Stas… - Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, sabato 25 settembre, saran… - FBiasin : #Raiola: “L'Inter non so se è cinese o americana, la Roma americana, il Napoli romano…”. Il calcio italiano gli ha… - ennesse4 : RT @paradisoa1: Nelle strade,nelle piazze,dalle case,civili e militari insieme si ribellarono. I Napoletani misero in fuga da soli le forze… - AvvGenny : RT @MarescaCatello: Basta metropolitane ferme per guasti e attese infinite per gli autobus. I napoletani hanno diritto a servizi funzionant… -