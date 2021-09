"Ma come? Salvini, non ti riconosco più...". Gad Lerner senza vergogna sul caso di Luca Morisi: odio puro (Di lunedì 27 settembre 2021) Il caso di Luca Morisi, indagato per droga, ha ovviamente scatenato tutti i detrattori della Lega. Nel mirino Matteo Salvini e i suoi, in un inquietante linciaggio a colpi di post sui social. L'ex capo della Bestia, si è scoperto, ha lasciato per questa indagine, non per i motivi familiari di cui si era inizialmente parlato. Salvini, da par suo, ha speso parole chiare su quanto accaduto: "Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita". Parole pubblicate su Facebook, a corredo di una foto che ritrae il leader della Lega proprio con Morisi: "In questa foto avevamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ildi, indagato per droga, ha ovviamente scatenato tutti i detrattori della Lega. Nel mirino Matteoe i suoi, in un inquietante linciaggio a colpi di post sui social. L'ex capo della Bestia, si è scoperto, ha lasciato per questa indagine, non per i motivi familiari di cui si era inizialmente parlato., da par suo, ha speso parole chiare su quanto accaduto: "Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, eha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita". Parole pubblicate su Facebook, a corredo di una foto che ritrae il leader della Lega proprio con: "In questa foto avevamo ...

Advertising

borghi_claudio : Altra possibilità: siete fra i molti che erano in corteo ieri a Milano, arrabbiati perché la stampa vi ignora o vi… - elio_vito : Luca #Morisi dovrebbe firmare il - lucianonobili : Se si è garantisti, lo si dimostra anche e soprattutto con gli avversari. Il tema non è la vita privata di #Morisi,… - Mirandola59 : RT @utini19: Giornata di merda per Salvini, indagato l'amico Morisi che si squaglia come neve al sole e sconfitta della destra in Germania,… - carle08 : RT @ItaliaVivaRoma1: Se si è garantisti, lo si dimostra anche e soprattutto con gli avversari. Il tema non è la vita privata di #Morisi, Co… -