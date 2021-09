La rinascita di Madina alla Scala di Milano

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nella vita sono accomodante, ho un buon carattere perché ho la scrittura. Posso metterci dentro di tutto: la rabbia, il furore, la sofferenza. Scrivere è il mio sfogo, è la cosa che amo fare da sempre. Da bambina, appena ho capito come tenere la penna in mano, ho iniziato a scrivere, e a 17 anni ho steso La Notte di Matteo, una favola dolorosa, nata in seguitomorte di mio fratello maggiore. Tempo fa a Parigi ho sentito su Antenne 2 una frase di Françoise Sagan, l’autrice ormai scomparsa di Bounjour Tristesse. In risposta a Bernard Pivot, l’ormai leggendario conduttore della trasmissione ‘Apostrophe’ che le domandava di questo e di quello, lei a un certo punto rispose: ‘Io sono sempre tollerante con chi scrive perché capisco che tutti, in fondo, abbiamo un fuoco da spegnere’. Bellissima frase, non trova?”. Emmanuelle de Villepin sorride e spesso ride dopo aver ...