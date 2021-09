Giorgetti spinge Draghi al Quirinale: “E’ interesse del Paese” (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’interesse del Paese è che “Draghi vada subito al Quirinale, che si facciano le elezioni e che governi chi le vince”. Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, in un’intervista a La Stampa, sui possibili scenari per la politica italiana che dipenderanno anche dalle scelte dell’attuale Presidente del Consiglio che, con la fine del mandato di Mattarella (al netto di un eventuale, difficile bis) potrebbe lasciare Palazzo Chigi per prendere la strada del Colle. Per il titolare del MiSE, il migliore degli scenari, sarebbe che Draghi “rimanesse lì per tutta la vita” ma sa già che questo non sarà possibile. Da gennaio “cambierà la musica” perché mancherà un anno alle elezioni e la coalizione non può “resistere ad un anno di campagna elettorale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’delè che “vada subito al, che si facciano le elezioni e che governi chi le vince”. Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo, in un’intervista a La Stampa, sui possibili scenari per la politica italiana che dipenderanno anche dalle scelte dell’attuale Presidente del Consiglio che, con la fine del mandato di Mattarella (al netto di un eventuale, difficile bis) potrebbe lasciare Palazzo Chigi per prendere la strada del Colle. Per il titolare del MiSE, il migliore degli scenari, sarebbe che“rimanesse lì per tutta la vita” ma sa già che questo non sarà possibile. Da gennaio “cambierà la musica” perché mancherà un anno alle elezioni e la coalizione non può “resistere ad un anno di campagna elettorale ...

Advertising

iltwitdimarco : RT @Danilo_mgh: Giorgetti, Lega, a Roma spinge Calenda. Calenda è appoggiato anche da Italia Viva. Calenda a Roma, secondo il Corriere, sar… - rajven7 : RT @Danilo_mgh: Giorgetti, Lega, a Roma spinge Calenda. Calenda è appoggiato anche da Italia Viva. Calenda a Roma, secondo il Corriere, sar… - Danilo_mgh : Giorgetti, Lega, a Roma spinge Calenda. Calenda è appoggiato anche da Italia Viva. Calenda a Roma, secondo il Corri… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Giorgetti spinge il «suo» candidato per Torino: «Io? Sono come Pirlo» - dariodivico : Imarisio - Giorgetti spinge il «suo» candidato per Torino: «Io? Sono come Pirlo» -