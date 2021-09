Genazzano | Comunali 2021 | da “Cambiare” un’App per la P A

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nei temi “caldi” della campagna elettorale per le elezioni Amministrative del Comune di(in agenda il 3 e 4 ottobre) anche quelli della Comunicazione puntuale e una Pubblica Amministrazione trasparente (davvero!). È da queste due oggettive urgenze che la lista civica “” proponegratuita di Servizi e connessione diretta tra cittadini e Comune che, nella mattinata del 26 settembre, ha approfondito in un’iniziativa pubblica. Persarebbe una rivoluzione di modernità positiva che, a ben vedere, porrebbe il borgo prenestino sullo stesso piano in termini di avanguardia tecnologica della Pubblica Amministrazione delle limitrofe Palestrina e Valmontone. Avanti! su Il Corriere della Città.

Ad accettare la 'sfida della democrazia partecipata e pubblica' sono state infatti, soltanto la lista ' Cambiare ' e quella di 'in Comune '; hanno preferito essere assenti - ad un momento ...