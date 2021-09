Draghi al Colle nel 2022 poi al voto. Giorgetti dice quello che Salvini pensa (Di lunedì 27 settembre 2021) C'è una frase dell'intervista del ministro leghista Giancarlo Giorgetti a La Stampa di oggi che ha suscitato un certo scalpore, facendo ipotizzare un attacco senza precedenti del numero due del Carroccio a Matteo Salvini. Sulle possibilità di Berlusconi al Colle, il titolare dello Sviluppo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 settembre 2021) C'è una frase dell'intervista del ministro leghista Giancarloa La Stampa di oggi che ha suscitato un certo scalpore, facendo ipotizzare un attacco senza precedenti del numero due del Carroccio a Matteo. Sulle possibilità di Berlusconi al, il titolare dello Sviluppo... Segui su affaritaliani.it

